SoLocal : La transformation de SOLOCAL convainc

Le "nouveau Solocal" séduit. L’entreprise a présenté ses nouvelles offres de services digitaux, le déploiement de son organisation commerciale et marketing, ainsi que sa stratégie technologique à l’occasion d’une journée investisseurs. Ces nouvelles fondations sont bien accueillies, bien qu'elles aient lourdement pesé sur les résultats financiers du groupe. Le titre gagne 2,95% à 0,50 euro, après avoir perdu près de 39% depuis le début de l'année."2019 doit marquer un retour à la croissance des ventes digitales et de l'Ebitda récurrent, et une nouvelle étape vers une croissance rentable et durable ", a déclaré le groupe, qui a par ailleurs confirmé sa guidance de 170 millions d'Ebitda récurrent pour 2018.Cette journée fut l'occasion pour Solocal de mettre en évidence des changements radicaux, avec des produits faciles d'utilisations, des modèles basés sur l'abonnement récurrent, ainsi qu'une force de vente et un nouveau management issu des grands groupes."Les produits sont intuitifs, correspondent à une réelle demande du marché et sont faciles à vendre", commente LCM qui réitère sa recommandation Achat, et son objectif de cours de 1, 61 euro.Solocal lancera pour la première fois une véritable campagne publicitaire sur tous les supports à partir de février 2019, ce qui pourrait réduire le déficit d'image du groupe concernant ses produits."Ce qui différenciera Solocal des concurrents est le fait d'être un véritable ‘one stop shop' : site internet + e-commerce, présence sur les médias et publicités digitales et ciblées. L'actif de Solocal est immense. Il n'était juste pas correctement exploité", ajoute le broker.Ceci devrait permettre au groupe de générer des ventes en croissance dès le premier trimestre 2019 par rapport au quatrième trimestre 2018, mais toujours en baisse par rapport à la même période en 2018, selon Invest Securities.De plus, "malgré l'ensemble de ces éléments positifs, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait enregistrer un recul du même niveau que celui du troisième trimestre (environ -20%)".Selon l'analyste, les mauvais chiffres attendus à court terme dans des marchés averses au risque devraient occulter le bien-fondé de la stratégie à moyen terme dans un marché qui reste très concurrentiel.