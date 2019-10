SoLocal : MAPPY ROULE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE AVEC L'OPÉRATEUR DOTT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 1eroctobre 2019

MAPPY ROULE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE AVEC L'OPÉRATEUR DOTT

Les utilisateurs de Mappy peuvent désormais localiser l'une des 4 000 trottinettes électriques Dott en libre-service à Lyon et Paris ! Dott vient en effet compléter l'offre composée de 14 modes de transports disponibles sur le comparateur de déplacement multimodal de Mappy qui comptent chaque mois plus de 11 millions d'usagers.

DES TROTTINETTES, DANS LEUR VERSION RESPONSABLE ET DURABLE !

En tant qu'acteur français pionnier de la mobilité, nous sommes très heureux de compter Dott parmi nos partenaires, la seule société fondée par des Français sur le créneau des trottinettes électriques ! Les citadins plébiscitent largement les trottinettes. A Paris, en moins d'un an, elles ont même atteint une part modale au moins équivalente à celle de Vélib' après deux ans d'existence*. Elles font face à une demande croissante de la part des citadins et viennent compléter les transports en commun, dans une logique de déplacements intermodaux**.» souligne Florence Leveel, Directrice générale de Mappy.

Mappy a souhaité prendre en compte les évolutions des usages des Français, et répond à leur demande en intégrant la trottinette à son comparateur, en complément aux 13 modes de transports déjà proposés sur l'application. Il était par ailleurs important pour Mappy de s'allier à un acteur vertueux : « Dott a la particularité d'avoir su répondre aux enjeux économiques et sociétaux de la filière, en faisant appel à des équipes internes spécialisées pour la maintenance de sa flotte. C'est un plus pour Mappy, qui s'engage en faveur des mobilités alternatives et durables depuis plusieurs années !» note Florence

Leveel.

Nous sommes ravis d'intégrer notre solution de mobilité douce sur le site et l'application Mappy et de simplifier les déplacements quotidiens des Parisiens et des Lyonnais » déclare Matthieu Faure, Directeur marketing Europe de Dott. « Chez Dott, en plus de la responsabilité et de la durabilité, notre approche favorise l'intégration dans l'écosystème local, qu'il soit physique ou digital. C'est le cas ici pour ce premier partenariat API avec Mappy ».

L'entreprise Dott propose, depuis le printemps, 2 500 trottinettes actives à Paris et 1 500 à Lyon. Le véhicule dernier cri, qui s'adapte à tous les gabarits, est conçu pour l'usage partagé : des roues plus grandes, un centre de gravité plus bas, et un double système de freinage. Les plus intrépides peuvent être rassurés : Dott est le seul opérateur à proposer une assurance complète (responsabilité civile aux tiers et garantie individuelle accident) à tous ses utilisateurs.

Chez Dott, pas de « juicer », les recharges sont effectuées par des personnels spécialisés, et dans des entrepôts dédiés et sécurisés. Ce procédé permet aux équipes de Dott d'être au plus près des opérations, et d'entretenir au mieux les trottinettes pour allonger au maximum leur durée de vie. Et tout cela, sans impact sur le prix puisque Dott se positionne parmi les acteurs les moins chers du marché.