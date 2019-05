SoLocal : Mappy dévoile son tout nouveau GPS En route vers l...

COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 21 mai 2019 Mappy dévoile son tout nouveau GPS En route vers le multimodal ! Mappy, l'assistant de mobilité aux 11 millions d'utilisateurs mensuels, vient de réaliser un lifting complet de son GPS. Cette nouvelle version disponible sur iPhone et Android est plus performante, plus efficace et plus simple d'utilisation pour une expérience optimisée sur smartphone. A terme, ce GPS intégrera tous les modes de transport disponibles sur Mappy.Un atout de taille lorsqu'il s'agit de prendre la route de manière innovante ! Florence Leveel, Directrice Générale de Mappy : « Avec ce nouveau GPS, nous avons redynamisé et repensé un service routinier. Avec cette version revue dans sa globalité, nous continuons d'innover en mettant en place un ensemble de nouvelles fonctionnalités : rapidité, simplicité, choix des itinéraires et surtout nous intégrons de nouveaux modes de déplacement (voiture, moto, scooter, piéton). Notre objectif est d'accélérer notre projet de transformation et de conforter notre rôle d'acteur référent du MAAS. » Un GPS qui fait le plein de nouveautés… Le nouveau GPS de Mappy intègre un accès rapide aux itinéraires favoris en un clic depuis l'écran d'accueil. Chaque utilisateur peut ajouter ses adresses préférées (maison, travail, école, salle de sport, etc.) pour gagner en rapidité. Le moteur de recherche est lui-aussi boosté, avec des suggestions d'adresses plus précises pour aider au mieux l'utilisateur dans sa recherche. Véritable assistant de mobilité, le GPS accompagne l'utilisateur durant tout son trajet et l'informe en temps réel des conditions de circulation et de l'évolution du trafic. Ces données d'information sur le trafic couvrent toute la France et sont actualisées toutes les 2 minutes. Lorsque le conducteur s'éloigne volontairement de son itinéraire conseillé, le calcul est automatiquement mis à jour. Si un itinéraire plus rapide est trouvé et qu'il permet de gagner au moins 5 minutes, alors le guidage GPS proposera au conducteur ce nouvel itinéraire. Le conducteur reste maître de son trajet : il peut également refuser ce nouvel itinéraire et continuer sur le premier proposé.

Par ailleurs, un guidage GPS vocal et visuel est proposé pour orienter le conducteur lors de sa prochaine manœuvre à effectuer (possibilité de désactiver les instructions vocales). Il est également possible d'anticiper son trajet grâce à l'affichage de l'heure d'arrivée ou les bouchons sur le trajet. De plus, le mode nuit » (carte assombrie) est plus adapté et confortable pour les conducteurs nocturnes. Enfin, des alertes pour assister le conducteur durant son voyage ont été mises en place. La première est l'indication de la vitesse de conduite, avec une alerte en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée. Et la deuxième est une alerte pour les zones de contrôle de vitesse, incluant les radars fixes. Mappy, acteur local et emblématique de la mobilité, est une vraie alternative aux géants du net. L'utilisateur est assuré de ne pas voir ses données collectées sans son consentement. Enfin, pour toujours plus d'optimisation, l'application Mappy a été conçue pour consommer très peu de batterie et peu d'espace mémoire sur le téléphone. …et qui tend vers le multimodal ! Le nouveau GPS Mappy intègre plusieurs nouvelles fonctions qui garantissent une expérience utilisateur optimisée, voire sur-mesure, en phase avec le comparateur de déplacement multimodal. En effet, les itinéraires s'adaptent en fonction des envies des utilisateurs qui peuvent désormais choisir entre l'itinéraire le plus rapide (qui permet d'éviter au mieux les bouchons), l'itinéraire le plus direct ou l'itinéraire sans péages et l'itinéraire avec le moins de kilomètres. Une nouvelle fonctionnalité de recherche va également voir le jour : la recherche de lieux « sur ma route » permettra au conducteur ou au passager de rechercher un lieu sur son itinéraire ou à proximité de la route empruntée par sa voiture. Tous les types de lieux peuvent être recherchés et trouvés : commerces, lieux touristiques, parkings, stations-service, etc. Le GPS s'applique aussi aux différents modes de transports proposés par l'application. Pour les véhicules motorisés par exemple, le GPS respecte les contraintes de circulation et prend en compte les routes fermées pour travaux. Pour les deux roues motorisées, il intègre les accès limités aux cylindrées de moins de 125 cm3. Et pour les piétons, le GPS oublie les sens interdits ! Le GPS Mappy s'adapte en proposant un guidage vocal et visuel pour les vélos et les services associés (Vélib, CityScoot, Coup…). -- Téléchargeable gratuitement sur iPhoneet Android Cliquez icipour télécharger les visuels HD de l'application --

Mappy en chiffres clés 11 millions de visiteurs uniques mensuels

Plus de 340 millions de visites par an

En 2018, Mappy a calculé 4 milliards d'itinéraires A propos de Mappy Mappy facilite les déplacements des Français grâce à son comparateur de déplacement. Véritable assistant mobilité, le site et l'application de la marque permettent aux utilisateurs de comparer 13 modes de transport, tant pour leurs trajets du quotidien que pour des trajets touristiques, partout en France. A la disposition des utilisateurs, des propositions de déplacement en voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur 5 ans), en autocar longue distance, co-voiturage et train pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (taxi, VTC, scooter), vélo personnel ou libre-service, transport en commun ou à pied pour les trajets courte distance. Grâce aux indications de prix, temps et confort, l'utilisateur choisit la solution qui lui sied le mieux pour rejoindre une adresse, un lieu ou un commerce. Mappy comptabilise 11 millions de visiteurs uniques par mois et près de 340 millions de visites par an. Mappy est disponible sur le web www.mappy.com et sur application mobile sur iOS et Android. Mappy est un service de SoLocal. Solocal - www.solocal.com Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal Contacts presse Alexandra Kunysz, Responsable Relations Presse (Solocal) (06 34 04 82 43) : akunysz@solocal.com Nina Tanguy, Agence Hopscotch (01 41 34 22 03) : ntanguy@hopscotch.fr Sarah Mittelette, Agence Hopscotch (01 58 65 00 61) : smittelette@hopscotch.fr