SoLocal : Mappy intègre l'empreinte carbone à son comparateu de deplacements

Cette nouvelle fonctionnalité et ces nouveaux partenaires viennent confirmer l'engagement et la volonté de Mappy de proposer des modes de déplacement qui soient plus vertueux. Ces nouvelles formes de mobilité permettent aux utilisateurs, sans sacrifier aux contraintes de temps et de rapidité, d'être plus respectueux de l'environnement. L'objectif estd'encourager les utilisateurs

En zone urbaine, où les transports partagés se sont multipliés rapidement, Mappy a noué des partenariats avec les acteurs clés dulibre-service :lesvélos en libre-service(Donkey Republic) et la localisation des vélos partagés dans plus de 140 villes françaises, lesvéhicules électriques (COUP, CityScoot…) et les trottinettes (en ligne prochainement).

Depuis le lancement de son comparateur de déplacement multimodal en 2016, Mappy s'est engagé dans une démarche positive pour l'environnement et a pris le chemin de la mobilité douce. Face à une augmentation exponentielle du trafic (routier, aérien, ferroviaire…), la congestion des transports et in finedes émissions de gaz à effet de serre, le défi environnemental est immense.

*11 millions d'utilisateurs par mois

**Etude YouGov 2019 «Les transports et l'écologie »

Méthodologie de calcul de l'émission CO2 des trajets : l'estimation de l'émission de CO2 est calculée selon les facteurs d'émissions de chaque transport. Chaque calcul est fait pour un voyageur. Pour les voitures et les motos, le facteur est défini selon le type de voiture et le carburant utilisé.

Selon le mode de transport, le calcul est réalisé comme suit : "Distance de l'itinéraire en kilomètres x émissions de CO2 du transport par kilomètre". Si la distance en kilomètres n'est pas connue, la référence utilisée est la distance à vol d'oiseau entre le point de départ et le point d'arrivée. Lorsque l'itinéraire cumule plusieurs modes de transports (je prends ma voiture pour me rendre à la gare, puis je prends le train) alors l'émission de CO2 de l'itinéraire est une somme de l'empreinte de chaque mode selon leur propre facteur d'émission.

Références et sources de calcul :http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/moyenneEmissionCo2Gamme http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/venteParGamme https://www.gaz-mobilite.fr/voiture-gpl/https://www.oui.sncf/aide/calcul-des-emissions-de-co2-sur-votre-trajet-en-train

Mappy en chiffres clés

11 millions de visiteurs uniques mensuels

Plus de 340 millions de visites par an

En 2018, Mappy a calculé 4 milliards d'itinéraires

Mappy permet aux utilisateurs de comparer 13 modes de transport partout en France, grâce à 25 partenariats noués avec les leaders du marché de la mobilité (BlablaCar, OUIsncf, FlixBus …)

Les transports publics disponibles dans plus de 3 800 villes françaises

Les vélos libre-service disponibles dans 140 villes françaises

Mappy - www.mappy.com

Mappyfacilite les déplacements des Français en proposant le comparateur de déplacement multimodal, le plus exhaustif du marché. Véritable assistant mobilité, le site et l'application de la marque permettent aux utilisateurs de comparer 13 modes de transport, tant pour leurs trajets du quotidien que pour des trajets touristiques, partout en France.

A la disposition des utilisateurs, des propositions de déplacement en voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur 5 ans), en autocar longue distance, covoiturage, train et avion pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (VTC, taxi, scooter), vélo personnel ou libre-service, transport en commun ou à pied pour les trajets courte distance. Grâce aux indications d'empreinte carbone, prix, temps et confort, l'utilisateur choisit la solution qui lui sied le mieux pour rejoindre une adresse, un lieu ou un commerce.

Mappy comptabilise 11 millions de visiteurs uniques par mois et près de 340 millions de visites sur l'année 2018. Mappy est disponible sur le web www.mappy.com et sur application mobile sur iOSet Android.

Mappy est un service de Solocal.

Solocal - www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

