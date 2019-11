SoLocal : PagesJaunes devient un fournisseur majeur de conte...

utilisateurs et aux millions d'utilisateurs français d'Alexa de trouver et de contacter l'ensemble des professionnels que nous référençons. Nous accompagnons ainsi chaque jour 4,4 millions d'en- treprises françaises en leur apportant toujours plus de visibilité, plus de trafic et plus de contacts.

« Toujours plus de visibilité et de contacts pour tous nos clients »

Dans la mesure où Amazon Alexa domine aujourd'hui le marché avec 49% des détenteurs d'enceintes connectées*, c'est une formidable opportunité de visibilité supplémentaire pour nos 400 000 clients. Cela leur permet d'être identifiés en quelques secondes par le consommateur, d'être

choisis, et de développer leur chiffre d'affaires.

souligne Anthéa Quenel.

PagesJaunes est le premier fournisseur de contenus locaux d'Amazon, d'Apple, et de Bing

Service de Solocal, PagesJaunes est consulté chaque mois par près d'1 Français sur 2, référence 5 millions de professionnels et enregistre 21 millions de VU/mois. C'est la 15ème marque digitale la plus utilisée en France.**

Pour répondre à l'évolution des usages et tendances sur le digital, PagesJaunes est déjà présent dans tous les environnements vocaux (Amazon Alexa, Google Home, Microsoft Cortana, Apple Siri), nourrissant leur VEO grâce à des contenus riches et structurés.

PagesJaunes est le premier contact entre les particuliers et les professionnels. Pour tout besoin d'un service ou d'un produit, PagesJaunes propose l'expérience la plus pertinentepour choisir le bon professionnel et développer une relation de confiance avec lui.Sur son app ou sur son site, PagesJaunes offre aujourd'hui une expérience utilisateur plus pertinente et personnalisée(contenus riches, 8 millions d'avis, recommandations), plus conversationnelle(chatbot) et plus transactionnelle(déjà 1 million de rendez-vous en ligne générés et 40 000 pros réservables). Pour les entreprises, PagesJaunes est le meilleur moyen de se présenter et de décrire leurs produits et prestations de service en temps réel : horaires d'ouverture, coordonnées, photos, vidéos, avis, agenda en ligne, devis…

