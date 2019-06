SoLocal : Philippe Besnard rejoint le Conseil d'Administrati...

COMMUNIQUEDEPRESSE/ Boulogne-Billancourt, le 26 juin 2019

Philippe Besnard rejoint le Conseil d'Administration de Solocal

en qualitédeCenseur

Le Conseil d'Administration de Solocal Group, dans sa réunion du 19 juin 2019, a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de nommer M. Philippe Besnard Censeur auprès du Conseil d'Administration.

Actionnaire de Solocal Group depuis septembre 2016, Philippe Besnard détient 573 000 actions directement ou via la holding Pentagram Media, et à ce titre, aura à cœur de défendre les préoccupations des actionnaires individuels qui représentent plus de 20% du capital de l'entreprise.

Diplômé d'HEC Paris, Philippe Besnard est un spécialiste reconnu en France du marketing digital. Il est actuellement Associé-Gérant de Fast-Up Partners, leader européen de l'excubation - externalisation d'opportunités de croissance pour les grandes entreprises. Il a préalablement co-fondé Quantum Advertising, plateforme leader en Europe de publicité native programmatique, acquise par le groupe Hi- Media. Philippe Besnard est également un investisseur actif dans le domaine des médias et technologies digitales et a récemment siégé aux Conseils d'Administration de Sarenza et Labelium.

Les membres du Conseil d'Administration sont ravis de pouvoir accueillir Philippe Besnard dans cette nouvelle fonction.

Solocal-www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal