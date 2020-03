SoLocal : Résumé de la conférence téléphonique du mardi 17 mars 2020 & réponses aux questions additionnelles

Données financières (EUR) CA 2020 549 M EBIT 2020 101 M Résultat net 2020 42,0 M Dette 2020 423 M Rendement 2020 - PER 2020 1,78x PER 2021 1,45x VE / CA2020 0,94x VE / CA2021 0,87x Capitalisation 94,3 M Graphique SOLOCAL GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOLOCAL GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 0,64 € Dernier Cours de Cloture 0,16 € Ecart / Objectif Haut 463% Ecart / Objectif Moyen 297% Ecart / Objectif Bas 144% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric Boustouller Chief Executive Officer & Director Pierre Danon Chairman Olivier Regnard Chief Financial Officer Arnaud Defrenne Director-Research & Development Joëlle Obadia Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOLOCAL GROUP -72.39% 101 TENCENT HOLDINGS LIMITED 1.30% 440 327 NETFLIX, INC. 2.86% 146 048 NASPERS LIMITED 0.47% 53 945 UBER TECHNOLOGIES, INC. -28.28% 36 768 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. -16.84% 23 103