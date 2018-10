SoLocal renforce son offre de Sites Internet pour les TPE/PME : enrichissement de la gamme Sites Internet et lancement d’une gamme Sites E-Commerce

COMMUNIQUÉ DE PRESSEBoulogne-Billancourt, le 8 octobre 2018

SoLocal renforce son offre de Sites Internet pour les TPE/PME : enrichissement de la gamme Sites Internet etlancement d'unegamme Sites E-Commerce

Une nouvelle preuve du leadership de SoLocal sur le marché de la création de sites en Europe

Forte de son ambition de soutenir la croissance des entreprises françaises, SoLocal fait évoluer et enrichit son offre de Sites Internet à destination des TPE/PME et conforte ainsi son positionnement de leader dans la création de sites en Europe avec plus de 450 000 sites. Sa gamme Sites Internet, enrichie de nouveaux services et fonctionnalités, et sa nouvelle gamme Sites E-Commerce permettent auxTPE/PME d'accroître leur présence sur Internet et de développer leurs ventes en ligne. Un enjeu nationalauquel SoLocal entend contribuer sur l'ensemble du territoirepour résoudre le paradoxe digital français : alors que plus de 90% des consommateurs qui ont acheté un produit en point de vente ont fait auparavant une recherche sur Internet1, 32% des entreprises françaises de plus de 10 personnes n'ont pas encore de site web2. Et lorsque près de 70% des Français achètent en ligne3, seulement 16% des entreprises françaises2et 6% des sociétés de moins de 10 salariésproposent des services d'e-commerce4.

•Deuxgammes qui s'articulentchacune autour de trois offres, Essentiel, Premium et Privilège, pour répondre à tous les besoins et budgets des TPE/PME ;

•Le lancement d'unegamme Sites E-Commerce pour mettre à la portée de tous les entrepreneurs les formidablespotentialités commerciales d'Internet;

•Des services digitaux reposant à 100% surl'abonnementavec renouvellement automatique ;

•Un renforcement de la performance des sites créés grâce à une optimisation continue du référencement naturel et un boost de référencement payant (Search Engine Advertising) inclus dès l'entrée de gamme ;

•Des dizaines de modèles personnalisables ou des designs sur-mesure réalisés par des experts de la création ;

•Un accompagnement tout au long de la durée de vie du site avec un conseil continu et sur-mesure ;

•Des sites conformes aux dernières réglementations RGPD (Règlement général sur la protection des données).

Etre visible sur les plus grands carrefours d'audiencedu web : Google, PagesJaunes, Yahoo! et

Bing

La gamme Sites Internets'inscrit dans la dynamique digitale créée par SoLocal avec plus de 450 000 sites Internet conçus. Les professionnels bénéficient :

•D'un design personnalisé à l'image du professionnel, conçu pour optimiser la conversion sur tous les supports (mobiles,fixes, tablettes) ;

•De l'intégration desservices digitaux de SoLocal pour maximiser la transformation des utilisateurs en contacts clients (modules transactionnels, reciblage publicitaire, avis, etc.) ;

•D'un référencement naturel de qualité sur les grands carrefours du web, optimisé par les experts SEO (Search Engine Optimizationou référencement naturel) de SoLocal, avec une mise en avant du site sur pagesjaunes.fr et un boost de référencement payant pour accroître la visibilité du site ;

•D'un accompagnement personnalisédans la mise à jour du site, le suivi des audiences et l'optimisation de laperformance. -Le Site Internet Essentiel pour donner le maximum de visibilité aux TPE/PME.Il inclut notamment la création et la mise en ligne du site du professionnel, une mise en avant de celui-ci sur pagesjaunes.fr, un boost de 300 visites SEA dès son lancement, un espace client personnalisé avec suivi des audiences accessible 7j/7 et 24h/24 et un accompagnement sur toute la durée de vie du site avec des appels de suivi réguliers. Le Site Internet Essentiel est disponible à partir70€/mois,des frais de création de 450€,pour un engagement sur 12 mois avec renouvellement automatique. -Le Site Internet Premium pour un site orienté performance.Il intègre une optimisation du référencement sur 10 mots clés pour faire remonter le site lors de recherches sur le web, 10 réexpositions par visiteur sur les principaux médias français, 600 clics SEA garantis sur 6 mois aulancement du site ainsi qu'un accompagnement continu incluant des bilans tous les 4 mois et des actions d'optimisation. Le Site Internet Premium est disponible à partir dede 169€/mois,desfrais de création de 1 500€,pour un engagement sur 24 mois avec renouvellement automatique. 14èmeédition du baromètre Mappy/BVA dédié au Web-to-Store 2Enquête de l'Insee, mars 2018 3Étude de la Direction générale des entreprises, 2017 4Enquête de l'Insee, mars 2018etmai 2018



1

-Le Site Internet Privilège pourbénéficier d'une solution sur-mesure et totalement personnalisée. Il inclut notamment la création sur-mesure du site par une équipe d'experts, une analyse UX et une analyse sémantiquedédiées, un reportage photo, des contenus optimisés sur une sélection de 20 mots clés, une campagne de référencement payant de 1 200 clics par an pendant toute la parution du site, 10 réexpositions par visiteur sur les principaux médias français, la possibilité de refondre graphiquement le site tous les deux ans et une analyse de la performance du site tous les 3 mois. Le Site Internet Privilège est disponibleà partir de 325€/mois, des frais decréation de 2 790€,pour un engagement sur 24 mois avec renouvellement automatique.

Démocratiser l'accès au digital et au e-commerce pour les TPE/PME est notre ambition. Nos deux gammes Sites Internet et Sites E-Commerce vont permettre aux TPE/PME de jouer d'égal à égal avec les grandes entreprises et de répondre aux attentes de leurs clients. Elles permettent de bénéficier d'une offre adaptée à chaque besoin età chaque budget :d'une simple vitrine à un site transactionnel aux fonctionnalités avancées. C'est notre rôle d'être aux côtés des TPE/PME pour les accompagner dans leur virage digital et leur donner les moyens de bénéficier du plein potentiel d'Internet. Endéveloppant leur visibilité, leur notoriété et leur trafic, nous les accompagnons à la fois dans leur communication et dans le développement de leurs ventes,déclare Frédéric Obala, Directeur Média, Présence & Contenu de SoLocal.

Créer sa boutique en ligne pour booster ses ventes

La gamme Sites E-commerce répond aux besoins des professionnels aussi bien débutants qu'experts de la vente en ligne.Ils ont ainsi accès à :

•Un design permettant de valoriser leurs produits ;

•Des services et des fonctionnalités avancées telles que la création de compte, la gestion des stocks, le click & collect, le référencement produit, etc. ;

•Un accompagnement personnalisé en continu : de la création à la gestion de leur boutique en ligne ;

•Une solution de paiement totalement sécurisée avecl'un des commissionnements les plus bas du marché grâce au partenaire Lemonway choisi par SoLocal. -Le Site E-Commerce Essentiel : la vente en ligne à portée de tous.Il inclut des fonctionnalités e-commerce cléstelles qu'uncatalogue de 500 produits, lamise en avant de produits à l'occasion de promotions et/ou soldes,la gestion des remises et des promotions, le retrait ou la réservation en magasin avec paiement en ligne. Il comprend la création du site, un boost de 300 visites SEA à sonlancement, l'accompagnement à la création du catalogue etun suivi régulier sur la durée de vie du site. Le Site E-Commerce Essentiel est disponible à partir de80€/mois, desfrais de création de 660€,pour un engagement sur 12 mois avec renouvellement automatique. -Le Site E-Commerce Premium : un site performant pour développer vos ventes en ligne.Avec un catalogue de 2 500 produits et des fonctionnalités e-commerce supplémentaires comme la gestion des stocks avec des alertes de rupture, il intègre une optimisation du site autour de 10 mots clés, un boost de 600 clics SEA au lancement du site, 10 réexpositions par visiteur sur les principaux médias français, la création de 40 références produits par le webmaster et un suivi tous les 4 mois pour évaluer les performances du site. Le Site E-Commerce Premium est disponible à partirde 169€/mois, desfrais de création de 1 650€,pour un engagement sur 24 mois avec renouvellement automatique. -Le Site E-Commerce Privilège : un site e-commerce haut de gammepour développer le chiffre d'affaires desTPE/PME.Il inclut des fonctionnalités e-commerce avancées (comptes clients, wishlist, ventes croisées,campagnes promotionnelles…),la création d'un catalogue de produits illimitésavec une stratégie de référencement dédiée, une campagne de référencement payant de 1 200 clics par an pendant toute la parution du site, 10 réexpositions par visiteur sur les principaux médias français, la possibilité de refondre graphiquement le site tous les deux ans et le suivi tous les 3 mois des audiences et de la conversion du site. Le Site E-Commerce Privilège est disponible à partirde 325€/mois, des frais de création de 3 540€,pour un engagement sur 24 mois avec renouvellement automatique.



Cette offre de Sites Internet est opérée en France, dans lawebfactory de SoLocal située à Angoulême, qui réunit des experts du web design et du référencement.

À propos de SoLocal Group

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médiasà trs fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiquesévolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matire de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D'un cté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d'abonnements, (« Digital Presence », «Digital Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l'autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Français et leur offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites surses médias, le Groupe a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 756 millions d'euros (sous IAS 18), dont 84% sur Internet, et se classe ainsiparmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont accessibles surwww.solocalgroup.com.

