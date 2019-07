Solocal : accompagne le Groupement Les Mousquetaires...

Le Groupement Les Mousquetaires recherchait une solution permettant à ses enseignes de piloter facilement la visibilité et la communication de ses points de vente pour assurer une présence digitale efficace et un bon référencement sur le web. L'offre de Présence Management de Solocal offre une solution clé en main performante pour multidiffuser en quelques clics les informations pratiques des magasins et répondre aux avis de nos clients. Cette solution nous permet également de relayer nos actualités promotionnelles sur Facebook, Pages Jaunes, etc…. Cela, pour aider à la fidélisation et la conquête de nouveaux clients. »

Avec la solution Présence Managementqui s'appuie sur la puissance de la plateforme technologique BRIDGE,les enseignes du Groupement Les Mousquetaires vont être en mesure de mettre à jour leurs contenus (horaires d'ouverture, horaires exceptionnels, position GPS, photos, etc.) et de les multidiffuser très facilement sur l'ensemble du web - Google, PagesJaunes, Bing, Apple, Yahoo, Mappy, Waze etc. Les points de vente auront également la possibilité de relayer leurs actualités promotionnelles sur PagesJaunes et Facebook.

Solocal a développé une gamme complète de solutions digitales spécialement conçue pour répondre aux besoins des Grands Comptes et des Réseaux d'Enseignes. Solocal accompagne ainsi ses clients dans la gestion et le pilotage de leur visibilité et de leur communication sur le web via la solution Présence Managementmais également dans la conquête de nouveaux clients grâce à des campagnes Search & Display personnalisées au point de venteou encore dans la mise en place de campagnes de marketing relationnelsur-mesureavec la base de données opt'in la plus importante du marché. Solocal compte parmi ses références plus de 2 000 clients grands comptes tels que Fnac Darty, Optical Center, Toyota, Zadig & Voltaire, Autovision, Picard.

Solocal - www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

À propos du Groupement Les Mousquetaires

Avec plus de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d'affaires de 44,5 milliards d'euros en 2018, le Groupement Les Mousquetaires est un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, fondé sur l'initiative privée, le Groupement rassemble plus de 3 000 chefs d'entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, Netto (alimentaire) ; Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash (entretien automobile) ; Poivre Rouge (restauration) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage). Le Groupement dispose d'une foncière immobilière intégrée, IMMO Mousquetaires. En France, avec 62 sites de production et son positionnement de "Producteurs & Commerçants", le Groupement est aussi, en France, le 4e acteur de référence pour l'agroalimentaire. Outre la France, les Mousquetaires sont également présents en Belgique, Pologne et Portugal. Pour plus d'informations, www.mousquetaires.comet @mousquetairesfr

