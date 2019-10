Solocal : accompagne le groupe Guinot-Mary Cohr pour booster le trafic dans ses 320 instituts de beauté

Avec la solution de référencement optimisé sur PagesJaunes - 1ermoteur de recherches de professionnels en France - qui s'appuie sur la puissance du site (21 M VU/mois), les enseignes du groupe Guinot-Mary Cohr sont désormais positionnées en priorité sur les recherches « Institut de Beauté » et « Centre d'amincissement » dans leur localité et peuvent mettre ainsi en avant leurs contenus (horaires d'ouverture, prestations, savoir- faire, prise de rendez-vous en ligne, sites locaux, photos, etc) pour attirer toujours plus de clients en institut.

tout son réseau. Depuis septembre, les enseignes Guinot et Mary Cohr ont la possibilité d'apparaitre en priorité sur le moteur de pagesjaunes.fr, de quoi leur permettre d'accroître leur visibilité en local sur un secteur ultra concurrentiel. L'objectif ? Emerger massivement dans les recherches locales et se démarquer de la concurrence pour asseoir son leadership et conquérir de nouveaux clients.

L'offre réseaux Solocal

Solocal a développé une gamme complète de solutions digitales spécialement conçue pour répondre aux besoins des Grands Comptes et des Réseaux d'Enseignes. Solocal accompagne ainsi ses clients dans la gestion et le pilotage de leur visibilité et de leur communication sur le web via la solution Présence Managementmais également dans la conquête de nouveaux clients grâce à des campagnes Search & Display personnalisées au point de venteou encore dans la mise en place de campagnes de marketing relationnelsur-mesureavec la base de données opt'in la plus importante du marché. Solocal compte parmi ses références plus de 2 000 clients grands comptes tels que Fnac Darty, Optical Center, Toyota, Zadig & Voltaire, Autovision, Picard, groupement les Mousquetaires.

Solocal - www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 400 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

À propos du groupe Guinot-Mary Cohr

Le Groupe Guinot - Mary Cohr s'est imposé comme expert mondial et leader en Institut de Beauté en France, en créant des méthodes de Soins à l'avant-garde de la technologie, pour révéler la Beauté de chaque femme. Développés dans ses Laboratoires de Dammarie-lès-Lys, en Seine-et Marne, les produits et méthodes de Soins sont à la pointe de la technologie, du progrès et ont entraîné le succès du Groupe en gagnant la confiance des professionnels de l'Esthétique et des consommatrices. Ses Soins de Beauté et Produits de Soins sont distribués dans plus de 17 000 instituts à travers 70 pays dans le monde. Lancé il y a 10 ans en France, le Groupe a développé son Réseau Sous Enseigne avec plus de 320 Instituts de Beauté en France et une progression exceptionnelle de 80 ouvertures par an. Ce concept florissant s'exporte désormais à l'international (Angleterre, Allemagne, Russie, Espagne, Mexique, USA....).

