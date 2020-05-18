Solocal : demande un prêt garanti par l'Etat, suspend le règlement d'un coupon obligataire prévu le 15 juin

18 mai (Reuters) - Solocal Group a annoncé lundi:
* S'ATTENDRE À UNE BAISSE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 2020
DE
L'ORDRE DE 20% DU FAIT DE LA CRISE PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS
* ESTIMER QUE L'IMPACT DE LA CHUTE DES VENTES DU GROUPE SUR
SA
TRÉSORERIE EST DORES ET DÉJÀ VISIBLE AVEC DES ENCAISSEMENTS
RÉDUITS DENVIRON 25% PAR MOIS PAR RAPPORT À LANNÉE DERNIÈRE
* AVOIR ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES BANQUES ET LES
POUVOIRS
PUBLICS AFIN DOBTENIR UN PRÊT GARANTI PAR LETAT
* DEVOIR SUSPENDRE LE PAIEMENT DE SON COUPON OBLIGATAIRE
PRÉVU LE
15 JUIN 2020
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(Bureau de Paris)