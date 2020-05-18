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Solocal : demande un prêt garanti par l'Etat, suspend le règlement d'un coupon obligataire prévu le 15 juin

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18/05/2020 | 18:19

18 mai (Reuters) - Solocal Group a annoncé lundi:

* S'ATTENDRE À UNE BAISSE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 2020 DE L'ORDRE DE 20% DU FAIT DE LA CRISE PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS

* ESTIMER QUE L'IMPACT DE LA CHUTE DES VENTES DU GROUPE SUR SA TRÉSORERIE EST DORES ET DÉJÀ VISIBLE AVEC DES ENCAISSEMENTS RÉDUITS DENVIRON 25% PAR MOIS PAR RAPPORT À LANNÉE DERNIÈRE

* AVOIR ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES BANQUES ET LES POUVOIRS PUBLICS AFIN DOBTENIR UN PRÊT GARANTI PAR LETAT

* DEVOIR SUSPENDRE LE PAIEMENT DE SON COUPON OBLIGATAIRE PRÉVU LE 15 JUIN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)

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