Solocal : deux nominations au département marketing

13/12/2018

Solocal annonce les nominations de Maria Alejandra Gacias et de Charlotte Millet aux postes respectifs de directrice de la connaissance client et du CRM, et de directrice de la communication, directement rattachées à Pascale Furbeyre, directrice marketing.



Maria Alejandra Gacias a pour responsabilité d'analyser l'ensemble des données clients en vue d'approfondir la connaissance client. Elle a rejoint Metro Cash & Carry en 2013 où elle a occupé différentes fonctions dont responsable analyse de données et customer lnsights.



Charlotte Millet a pour responsabilité de piloter l'ensemble des dispositifs de communication dont les relations presse, les événements, les réseaux sociaux ainsi que l'activité marque et publicité. Depuis 2016, elle dirigeait la communication de Cdiscount.



