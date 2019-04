Solocal : label obtenu pour les services digitaux

09/04/2019 | 07:59

Le groupe de services de renseignements Solocal (ex PagesJaunes) indique que ses deux services digitaux pagesjaunes.fr et mappy.com ont reçu le label 'Digital Ad trust' dans la catégorie 'display classique'.



Ce label, créé par le SRI, l'UDECAM, le GESTE, l'UDA, l'ARPP et l'IAB France, et délivré pour une durée de 12 mois par l'ACPM et le CESP, évalue et valorise la qualité des sites qui s'engagent dans des pratiques publicitaires responsables.



Par ce label reconnu sur le marché de la publicité en ligne, les sites PagesJaunes et Mappy démontrent notamment qu'ils garantissent aux marques la sécurité des environnements dans lesquels elles apparaissent et améliorent l'expérience utilisateur.



