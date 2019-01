Solocal : nomination d'un directeur commercial TPE/PME

08/01/2019 | 15:02

Solocal annonce la nomination de Ludovic Levé au poste de directeur commercial TPE/PME, rattaché à Christophe Parcot, directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe de services de renseignements.



Son équipe sera en charge de commercialiser les solutions digitales de présence et de référencement sur Internet, de création de sites et de publicité, auprès des TPE/PME, un marché de 4,4 millions d'entreprises.



Depuis 2016, Ludovic Levé occupait le poste de directeur général France de la filiale Datacenters de Lenovo où il a restructuré, défini et mis en oeuvre une stratégie de croissance pour les services et solutions à haute valeur ajoutée.



