Solocal : reprend la parole en publicité à partir du...

"A travers cette campagne, nous voulons convaincre tous les professionnels de saisir l'opportunité du digital. Nous rassurons les non-initiés et encourageons les plus sceptiques en leur présentant les bénéfices de nos solutions de site internet, de référencement et de publicité en ligne, sur la croissance de leur business. Simplicité, accompagnement et efficacité… Voici les engagements que nous prenons auprès de nos clients."Pascale Furbeyre, directrice marketing de Solocal.

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 431 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

