Solocal : soutenu par des propos d'analyste

13/09/2019 | 14:25

Solocal s'adjuge 4,7% avec le soutien d'une note d'Oddo BHF, qui initie une couverture à 'achat' avec un objectif de cours d'un euro, 'au regard d'une valorisation particulièrement attractive et d'un business model désormais plus solide et rentable'.



Alors qu'il a été longtemps pénalisé par une structure de coûts rigide et la baisse structurelle de son activité historique d'annuaires imprimés, Oddo BHF salue son recentrage sur le numérique, qui devrait représenter 100% du CA à horizon 2020.



Le bureau d'analyses estime en outre que le positionnement du groupe sur le marché local et sa nouvelle organisation commerciale lui permettent de viser des perspectives de croissance plus solides à moyen terme.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.