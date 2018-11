30 : Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2018 0 14/11/2018 | 00:38 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DE PRESSE 13 NOVEMBRE 2018, 18H00 Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2018 Mise à disposition des documents préparatoires SOLUTIONS 30 SE (la Société), leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra au sein de l'étude de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, le 5 décembre 2018 à 10h00 (l'Assemblée). L'avis de convocation comportant l'ordre du jour a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg ainsi que publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) et dans le Lëtzebuerger Journal, Luxembourg le 13 novembre 2018. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Lors de cette Assemblée, la Société soumettra au vote de ses actionnaires une nouvelle version de ses statuts qui est devenue indispensable pour permettre à SOLUTIONS 30 SE de se conformer à la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de bénéficier des avancées qui y sont contenues. Elle comprendra également une version de texte en anglais pour mieux satisfaire son actionnariat international. Pour faciliter la compréhension du projet de statuts soumis au vote de ses actionnaires et des évolutions proposées, la Société met à disposition sur son site Internet à l'adresse http://www.solutions30.com/information-reglementee/ : - Le projet de statuts soumis au vote des actionnaires ; et - Un tableau explicatif des évolutions proposées. Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse http://www.solutions30.com/information-reglementee/ Une copie de la documentation relative à cette Assemblée est à disposition au siège social de la Société et sur son site web à l'adresse http://www.solutions30.com/information-reglementee/. Par ailleurs, les actionnaires peuvent obtenir une copie gratuite de ses documents au siège social de la société ou en formulant la demande par écrit à l'adresse investor.relations@solutions30.com. Pour toutes autres informations supplémentaires, les actionnaires sont invités à : - consulter le site web : http://www.solutions30.com ; ou - contacter la société par email à l'adresse suivante : investor.relations@solutions30.com. SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES A propos de Solutions 30 SE Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 6.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 - code 30L2) Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com Contacts - Solutions 30 SOLUTIONS 30 EDIFICE COMMUNICATION Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 |nezha.calligaro@solutions30.com 06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs 01 45 63 68 60 |hguyot@genesta-finance.com 06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES La Sté Solutions 30 SE a publié ce contenu, le 13 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

