Genesta Equity & Bond Research a adopté une recommandation d'Achat et affiche un objectif de cours de 12,65 euro sur Solutions 30 après l'annonce du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le bureau d'études a pris cette décision compte tenu de la sanction importante infligée au titre depuis plusieurs semaines ( - 23,2 % depuis sa dernière publication). Il précise que le groupe possède des catalyseurs de croissance solides sur des marchés porteurs qui devraient lui permettre de dégager des niveaux d'activité soutenus tant en France qu'à l'international.