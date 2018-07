30 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

24 JUILLET 2018, 20H

Croissance de +51% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018

- Chiffre d'affaires France : +55%

- Chiffre d'affaires International : +43%

- Confirmation des objectifs de croissance dynamique et rentable pour 2018

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018.

En millions d'euros (Chiffres non audités)

1er semestre

2ème trimestre

2017 Var. % Total 61,1 +49,5% Dont France 39,4 +50,8% Dont International 21,7 +46,9%

2018 2018 176,6 116,1 91,4 59,4 60,4 32,0

Poursuite de la croissance soutenue au 2ème trimestre 2018

Depuis 2016, SOLUTIONS 30 a engagé une nouvelle phase de croissance très soutenue et a vu son chiffre d'affaires plus que doubler en 2 ans. En 2018, cette excellente dynamique se confirme puisque le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 176,6 M€ au 1er semestre 2018, en progression de 51% par rapport à la même période de 2017 (+37% à périmètre constant). Pour le seul 2ème trimestre, le chiffre d'affaires du groupe atteint 91,4 M€, en hausse de 50% (+36% à périmètre constant).

En France, la progression du chiffre d'affaires est nourrie par le dynamisme de toutes les activités, en particulier la Fibre et l'Energie

En France, SOLUTIONS 30 poursuit sa trajectoire de forte croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 51% au 2ème trimestre (+44% à périmètre constant) et de 55% pour la 1ère moitié d'exercice (+47% à périmètre constant). Si toutes les activités du Groupe contribuent à cette solide performance, la croissance reste particulièrement élevée dans le domaine de l'énergie et de la fibre optique. Dans ce secteur, le Groupe s'appuie sur sa capacité à recruter puis former des techniciens polyvalents pour respecter un calendrier de déploiement soutenu et gagner des parts de marché, dans un contexte toujours très favorable compte tenu du nombre de foyers déjà raccordables à la fibre, mais non encore raccordés.

A l'international, la stratégie de conquête porte ses fruits et la duplication du modèle français se poursuit

Avec un chiffre d'affaires de 32,0 M€ au 2ème trimestre 2018, le Groupe enregistre à l'international une croissance de 47% (+22% à périmètre constant). Pour l'ensemble du 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur de la France s'élève à 60,4 M€, en hausse de 43% (+20% à périmètre constant).

En Allemagne, l'activité est dopée par les contrats signés en 2017 et par l'acquisition de VKDFS en juin 2017.

SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Au Benelux, le Groupe a racheté, le 21 juin dernier, la totalité des titres des actionnaires minoritaires de Janssens Field Services (JFS), et consolide désormais cette filiale belge à 100%, avec effet rétroactif au 1er juin 2018. En parallèle, et comme annoncé en avril dernier, le Groupe a créé Uni-T, entreprise détenue à 70% par Solutions 30 et à 30% par le câblo-opérateur belge, Telenet. Cette filiale sera contributive à partir du 2nd semestre 2018.

Dans la continuité du 1er trimestre, l'Italie enregistre une croissance à deux chiffres de ses ventes, grâce à l'acquisition des activités de services de DXC Technology et le gain de nouveaux clients sur l'exercice précédent.

En Espagne, territoire qui représente 7% du chiffre d'affaires international, le Groupe a rationalisé ses activités pour s'adapter à un marché plus mature mais qui dispose toujours d'un potentiel avéré. La croissance est donc temporairement affectée mais l'activité commerciale reste soutenue et le 2nd semestre s'annonce dynamique.

Des perspectives 2018 confortées

Le Groupe continue de déployer son modèle rentable à travers l'Europe, d'enrichir son offre dans toutes les géographies et de fédérer un secteur toujours très fragmenté.

La plateforme digitale d'assistance à l'utilisation du numérique Smartfix30 poursuit son développement au travers de sa marque B-to-B, SmartfixPartner. Si sa contribution au chiffre d'affaires du Groupe est aujourd'hui marginale, elle a prouvé sa capacité à déployer à grande échelle une solution particulièrement innovante, reconnue par les plus grands groupes des télécommunications et de la distribution.

Ainsi, SOLUTIONS 30 poursuit en 2018 sa stratégie de développement particulièrement soutenu et confirme anticiper un nouvel exercice de croissance dynamique et rentable.

Prochains rendez-vous :

24 septembre 2018(*) Résultats semestriels 2018 25 septembre 2018 10h : conférence téléphonique Investisseurs (en anglais) 14h30 : réunion Investisseurs (en français) 6 novembre 2018(*) Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018

(*) Publication après la clôture des marchés Euronext Growth et XETRA, soit à 20h.

