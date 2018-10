30 : Division par quatre du nominal de l’action

COMMUNIQUE DE PRESSE

31 OCTOBRE 2018, 18H00

Division par quatre du nominal de l'action

Réunis ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires de Solutions 30 ont approuvé la division par quatre de la valeur nominale de l'action Solutions 30.

Pour toute action ancienne de 0,51 Euro de valeur nominale détenue le 6 novembre à la clôture des marchés, les actionnaires recevront en échange quatre actions nouvelles de 0,1275 Euro de valeur nominale. Après division de la valeur nominale de l'action Solutions 30, le capital de la Société sera composé de 96 719 248 actions.

Cette opération, qui vise à accroître l'accessibilité et la liquidité du titre, sera réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires de Solutions 30. Les nouvelles actions émises bénéficieront du maintien, dès leur émission, des mêmes droits que les actions anciennes.

Le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant :

2 novembre Diffusion d'un Avis Euronext 6 novembre Dernier jour de cotation des actions anciennes (Code ISIN : FR0013188844) 7 novembre Radiation des actions anciennes (Code ISIN : FR0013188844) Cotation des actions nouvelles (Code ISIN : FR0013379484) 8 novembre Date d'enregistrement comptable (« record date ») 9 novembre Livraison des actions nouvelles (« payment date »)

A propos de Solutions 30

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 6.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 24 179 812 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013188844 - code ALS30) ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 - code 30L2)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contacts - Solutions 30

SOLUTIONS 30 EDIFICE COMMUNICATION Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 |nezha.calligaro@solutions30.com 06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs 01 45 63 68 60 |hguyot@genesta-finance.com 06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Page 1/1