30 : Excellente performance opérationnelle au 1er semestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE 24 SEPTEMBRE 2018, 20H

Excellente performance opérationnelle au 1er semestre 2018

- Chiffre d'affaires : +51% à 176,7 M€

- EBITDA ajusté(1) : +53% à 16,3 M€, soit 9,2% du chiffre d'affaires

- Résultat net part du groupe : +77% à 8,6 M€, soit 4,9% du chiffre d'affaires

Perspectives de forte croissance rentable confirmées

Le Conseil de Surveillance de SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies et les Objets Connectés, réuni le 24 septembre, a examiné et validé les résultats financiers du 1er semestre 2018, arrêtés par le Directoire.

En millions d'euros 30/06/2018 30/06/2017 Variation Chiffre d'affaires 176,7 117,2 +51% EBITDA ajusté(1) En % de chiffre d'affaires 16,3 9,2% 10,6 9,0% +53% EBIT ajusté(2) En % de chiffre d'affaires 14,3 8,1% 9,1 7,8% +56% Résultat net (part du groupe) ajusté (3) En % de chiffre d'affaires 13,1 7,4% 7,8 6,6% +69% Résultat net (part du groupe) En % de chiffre d'affaires 8,6 4,9% 4,9 4,2% +77% Données de structure financière 30/06/2018 31/12/2017 Variation Capitaux propres 74,1 66,5 +7,6 M€ Dette nette 2,2 20,8 -18,6 M€ Interest Coverage Ratio(4) 34x 8x -

(1) Résultat d'exploitation des opérations récurrentes(*) avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions

(2) Résultat d'exploitation des opérations récurrentes(*) avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle.

(3) Résultat Net Part du Groupe des opérations récurrentes(*) avant amortissement des écarts d'acquisition et des relations clientèles

(4) EBIT sur Frais financiers nets - taux de couverture des frais financiers nets par l'EBIT

(*) Sont considérées opérations non récurrentes : les produits et charges présentant les caractéristiques d'être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, déclare :

« SOLUTIONS 30 signe un nouveau semestre de croissance très soutenue, associée à un maintien des marges opérationnelles. Ces performances s'appuient sur un positionnement qui s'est encore renforcé au cours des derniers exercices, et qui fait de notre Groupe un acteur de référence dans les services de proximité dédiés à la diffusion des technologies numériques. Notre modèle économique s'améliore grâce à la densification de notre maillage territorial et nous permet de consolider de plus en plus facilement notre marché. Nous continuons ainsi de porter de belles ambitions et bénéficions de nombreux leviers pour franchir de nouveaux caps de développement dans les prochaines années. »

Karim Rachedi, Directeur Général et membre du Directoire, ajoute :

« Nos activités en France sont soutenues par l'accélération du déploiement de la fibre optique et par la poursuite des installations de compteurs intelligents. En Europe, nous poursuivons la duplication de notre modèle français. Comme en témoignent les résultats de ce semestre, les montées en charge des importants contrats signés en 2017 se poursuivent sans difficulté. Le second semestre sera marqué par l'intégration de notre nouvelle filiale belge, Unit-T, qui se déroule comme prévu. L'atteinte de la taille critique au Benelux et dans un deuxième temps dans les autres Pays européens va nous permettre d'améliorer encore notre efficacité opérationnelle dans les mois et années à venir. »

Croissance de 51% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 176,7 M€, en hausse de 51% par rapport à la même période de 2017 (+37% à périmètre constant).

En France, SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d'affaires en progression de 55% pour la 1ère moitié d'exercice (+47% à périmètre constant), à 116,3 M€. Si toutes les activités du Groupe contribuent à cette solide performance, la croissance reste particulièrement élevée dans le domaine de l'énergie et surtout de la fibre optique.

A l'international, la stratégie de conquête porte ses fruits et la duplication du modèle français se poursuit. Avec un chiffre d'affaires de 60,4 M€ sur le semestre, les filiales étrangères du Groupe affichent une croissance de 43% (+20% à périmètre constant) par rapport à la même période de 2017. La dynamique est particulièrement soutenue en Allemagne grâce aux contrats signés en 2017 mais aussi au Benelux où le Groupe a réalisé une opération structurante en créant Unit-T, entreprise détenue à 70% par Solutions 30 et à 30% par le câblo-opérateur belge, Telenet.

Croissance de 53% de l'EBITDA ajusté et de 56% de l'EBIT ajusté

L'EBITDA ajusté atteint 16,3 M€, en progression de 53% par rapport au 1er semestre 2017. Il représente 9,2% du chiffre d'affaires, en augmentation de 20 points de base sur un an, du fait de la bonne maîtrise des coûts de structure.

Les coûts de structure représentent en effet 10,8 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018 contre 11,4% un an plus tôt et traduisent la politique de gestion rigoureuse de SOLUTIONS 30. En cohérence avec l'évolution du chiffre d'affaires, les coûts opérationnels directs augmentent de 51% et représentent près de 80% du chiffre d'affaires, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBIT ajusté s'établit à 14,3 M€, en hausse de 56%. Il intègre 2 M€ d'amortissements opérationnels. Les amortissements des relations clientèle s'élèvent quant à eux à (1,9) M€ au 30 juin 2018, contre (1,1) M€ à la fin du 1er semestre 2017.

Le résultat financier, principalement constitué des frais financiers, représente une charge de 0,4 M€, contre 0,8 M€ au 1er semestre 2017 qui intégrait 0,2 M€ de frais non récurrents liés à la mise en place d'un financement structuré.

La charge d'impôt s'élève à 0,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 juin 2017. Les éléments non récurrents de 1,5 M€ contre 1 M€ un an plus tôt sont constitués principalement des coûts liés à la réorganisation des filiales, au déménagement des sièges français et allemand et à l'intégration des récentes acquisitions.

Le résultat net des sociétés intégrées atteint ainsi 10,1 M€, à comparer aux 6,2 M€ enregistrés l'année précédente. Le résultat consolidé, qui comprend 1,1 M€ d'amortissement des écarts d'acquisition, s'élève à 9 M€, en hausse de 68%. Le résultat net (part du groupe) atteint 8,6 M€, en progression de77% par rapport à la même période de 2017. Le résultat net (part du groupe) ajusté s'établit à 13,1 M€, soit 7,4% du chiffre d'affaires.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 74,1 M€ contre 66,5 M€ au 31 décembre 2017. La dette financière brute atteint 54,8 M€, contre 49,1 M€ au 31 décembre 2017, tandis que la trésorerie inscrite au bilan se monte à 52,6 M€, contre 28,3 M€ à fin décembre 2017, ce qui fait ressortir un endettement net de 2,2 M€ contre 20,8 M€ lors de la clôture précédente. Le déploiement du programme d'affacturage déconsolidant sur l'ensemble des filiales du Groupe a permis de réduire le besoin en fonds de roulement de 17,6 M€, le montant total des créances cédées, donc déconsolidées, s'élevant à 36 M€ au 30 juin.

Avec un gearing (dette nette sur fonds propres) proche de 0 et un taux de couverture des frais financiers nets par l'EBIT ajusté de 34 fois, le Groupe dispose des marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance.

Une gouvernance pérenne et structurée

Lors de sa séance du 24 septembre, le Conseil de surveillance a pris acte de la démission de M. Jean-Marie Descarpentries de son poste de Président du Conseil de surveillance et l'a chaleureusement remercié de son engagement auprès du Groupe depuis le 24 juillet 2009. Les membres du Conseil de Surveillance ont ensuite choisi de nommer M. Alexander Sator en tant que Président et de proposer à M. Descarpentries, qui l'a accepté, un poste de Conseiller Spécial avec la mission d'assurer une transition fluide. Alexander Sator, 48 ans, de nationalité allemande, est membre du Conseil de Surveillance de SOLUTIONS 30 depuis le 15 mai 2015. Pour accompagner sa solide croissance et l'atteinte de ses objectifs ambitieux, SOLUTIONS 30 bénéficie donc du soutien d'un conseil de surveillance composé de membres expérimentés et reconnus.

De plus, lors de cette même séance, le Conseil de Surveillance a constaté l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés au management du Groupe en 2016 dans le cadre d'un plan pluriannuel.

Les objectifs associaient un chiffre d'affaires supérieur à 300 M€ sur deux semestres consécutifs, à un doublement de la capitalisation boursière. Avec un chiffre d'affaires cumulé de 334 M€ sur les deux derniers semestres et une capitalisation boursière qui a bien plus que doublé depuis 2016, ces objectifs ont été dépassés dès la fin de ce 1er semestre 2018. Le Directoire va donc procéder en octobre 2018 à l'attribution, à 14 membres de la Direction Générale de SOLUTIONS 30, de 2.304.536 bons de souscription d'actions, dont 1.834.536 immédiatement exerçables, et entrainant la création du même nombre d'actions. Une très large majorité de ces actions a vocation à être conservée, ce qui renforcera la participation du management au capital du Groupe. Les cessions susceptibles d'intervenir, principalement pour raisons fiscales, atteindraient au maximum 5% des nouveaux titres émis, soit moins de 0,4% du capital du Groupe.

« Solutions 30 est l'une des grandes réussites européennes de ces dernières années. Je suis donc très heureux de prendre la Présidence du Conseil de surveillance du Groupe afin d'accompagner les équipes et les aider à poursuivre cette trajectoire de croissance unique. En tant qu'entrepreneur, je mesure pleinement le niveau d'implication que nécessitent de telles performances, de la part du management opérationnel. Le plan d'attribution de BSA a pour vocation de fidéliser les hommes clés du Groupe qui, au-delà des membres du Directoire, intègrent les responsables de Pays et les responsables de Business Units. Leur engagement sans faille façonne, au quotidien, le succès de Solutions 30 : créé il y a seulement 15 ans, il emploie déjà plus de 4000 personnes en Europe et est valorisé plus d'un milliard d'Euros. Et surtout, Solutions 30 continue de bénéficier de solides perspectives de croissance, » commente Alexander Sator, Président du Conseil de Surveillance.

Des perspectives ambitieuses à court et moyen terme

SOLUTIONS 30 devrait enregistrer au 2nd semestre 2018 une croissance toujours très dynamique et rentable. A la bonne performance attendue des activités historiques s'ajouteront les activités de la filiale Unit-T, dont l'intégration se déroule comme prévu, et de CPCP, consolidé en intégration globale depuis le 1er août dernier, Solutions 30 en étant devenu l'actionnaire majoritaire.

A plus long terme, le Groupe bénéficie d'un socle de compétences solide dans des secteurs d'activité diversifiés et d'un leadership affirmé, des atouts déterminants pour capter la croissance offerte par la digitalisation de l'économie, se positionner en fédérateur naturel de ses marchés et poursuivre son développement dynamique. En parallèle et afin de soutenir une stratégie créatrice de valeur, alliant croissance et rentabilité, le Groupe sécurise son modèle économique et sa capacité d'exécution tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts.

Prochains rendez-vous :

25 septembre 2018 6 novembre 2018(*)

10h : conférence téléphonique Investisseurs (en anglais) 14h30 : réunion Investisseurs (en français)

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018

(*) Publication après la clôture des marchés Euronext Growth et XETRA, soit à 20h.

A propos de Solutions 30

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 6.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 24 179 812 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013188844 - code ALS30) ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 - code 30L2)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contacts - Solutions 30