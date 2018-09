30 : La valeur PEA-PME de la semaine SOLUTIONS 30 a doublé de valeur depuis le début de l'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jackpot. L’action Solutions 30 bondit de 4,50% à 50,70 euros, soutenus par des résultats solides au premier semestre. Le titre du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a désormais doublé depuis le 1er janvier. Le doublement de la capitalisation boursière et la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros sur deux semestres consécutifs étaient les objectifs fixés en 2016 au management.Ces derniers ayant été atteints à la fin du premier semestre 2018, le directoire va procéder en octobre 2018 à l'attribution, à 14 membres de la direction générale, de 2,3 millions de bons de souscription d'actions, dont 1,8 million immédiatement exerçables, et entrainant la création du même nombre d'actions. Ils vont ainsi recevoir l'équivalent de 9,5% du capital." Une très large majorité de ces actions a vocation à être conservée, ce qui renforcera la participation du management au capital du groupe ", a précisé le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.Les cessions susceptibles d'intervenir, principalement pour raisons fiscales, atteindraient au maximum 5% des nouveaux titres émis, soit moins de 0,4% du capital de Solutions 30. Voilà de quoi rassurer sur d'éventuels retour de titres sur le marché.Le groupe, qui pose notamment les compteurs intelligents Linky, a fait cette annonce à l'occasion de la présentation de résultats semestriels meilleurs que prévu. Solutions 30 a généré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe de 8,6 millions d'euros, en croissance de 77%, et un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 14,3 millions d'euros, en augmentation de 56%. Ce dernier a représenté 8,1% des revenus contre 7,8% au premier semestre 2017." La bonne maitrise des coûts et la massification progressive des prestations expliquent cette bonne performance ", analyse Oddo BHF.Déjà publié, le chiffre d'affaires a bondi de 51% à 176,6 millions d'euros.Avec un gearing (dette nette sur fonds propres) proche de 0, le groupe dispose des marges de manoeuvre nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance. Solutions 30 a porté début septembre sa participation dans la société CPCP, société spécialisée dans le déploiement de la fibre en France, de 48% à 76%.S'agissant de ses perspectives, Solutions 30 prévoit d'enregistrer au second semestre 2018 une croissance toujours très dynamique et rentable.