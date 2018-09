COMMUNIQUE DE PRESSE 11 SEPTEMBRE 2018, 20H

Internet Haut Débit : Solutions 30 signe deux nouveaux contrats en France représentant plus de 80 M€ sur 4 ans et porte sa participation dans CPCP à 76% du capital

Solutions 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce ce jour avoir signé deux contrats majeurs avec l'un des grands opérateurs de télécommunication européens. Ces contrats, qui s'ajoutent aux marchés déjà attribués à Solutions 30, soulignent la confiance de cet opérateur de premier plan vis-à-vis de son partenaire historique. Solutions 30 est en outre devenu l'actionnaire majoritaire de CPCP, société spécialisée dans le déploiement de la fibre, dans laquelle le Groupe avait acquis une participation minoritaire en juin 2017. Cette opération consolide le positionnement incontournable de Solutions 30 dans le déploiement de l'Internet très haut débit en France.

Déploiement fibre optique : signature d'un contrat additionnel de 50 M€ sur 3 ans avec l'un des grands opérateurs européens

En France, le groupe Solutions 30 a signé un contrat de 50 M€ sur 3 ans pour assurer le déploiement de la fibre optique dans des nouveaux foyers. Solutions 30 renforce ainsi son positionnement de référence auprès de l'un des plus grands opérateurs européens et continue de gagner des parts de marché, confortant son leadership français. Ce nouveau contrat illustre en outre la capacité reconnue du Groupe à absorber la forte croissance du déploiement de la fibre optique en France, en s'appuyant sur le recrutement et la formation de techniciens polyvalents mais aussi sur un système d'information robuste permettant d'optimiser les interventions et d'accélérer la courbe d'apprentissage.

Maintenance des installations existantes : signature d'un contrat de 32 M€ sur 4 ans avec ce même opérateur

Solutions 30 a également obtenu un contrat de 32 M€ sur 4 ans qui lui permet d'étendre sa coopération avec ce même opérateur, dans la maintenance de ses installations de télécommunications. Cet accord témoigne de la confiance et de la satisfaction de l'opérateur à l'égard de Solutions 30, partenaire de long terme.

Solutions 30 devient l'actionnaire majoritaire de CPCP

Solutions 30 a porté sa participation dans la société CPCP de 48% à 76%. CPCP est intégralement consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er août 2018. CPCP est spécialisée dans le déploiement de la fibre en France. Cette opération permet à Solutions 30 de renforcer encore davantage sa position sur un marché en pleine croissance et de compléter son offre de services sur le déploiement de la fibre optique et de la 5G. CPCP a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 53 M€.

