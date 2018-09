SOLUTIONS 30 : améliore sa rentabilité opérationnelle au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 a généré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe de 8,6 millions d'euros, en croissance de 77%, et un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 14,3 millions d'euros, en augmentation de 56%. Ce dernier a représenté 8,1% des revenus contre 7,8% au premier semestre 2017. Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est établi à 176,6 millions d'euros, en progression de 51% (+37% à périmètre constant).Karim Rachedi, Directeur Général et membre du Directoire, a déclaré : " Nos activités en France sont soutenues par l'accélération du déploiement de la fibre optique et par la poursuite des installations de compteurs intelligents. En Europe, nous poursuivons la duplication de notre modèle français ".Avec un gearing (dette nette sur fonds propres) proche de 0 et un taux de couverture des frais financiers nets par l'EBIT ajusté de 34 fois, le groupe dispose des marges de manoeuvre nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance.Solutions 30 prévoit d'enregistrer au second semestre 2018 une croissance toujours très dynamique et rentable. " A la bonne performance attendue des activités historiques s'ajouteront les activités de la filiale Unit-T, dont l'intégration se déroule comme prévu, et de CPCP, consolidé en intégration globale depuis le 1er août dernier, Solutions 30 en étant devenu l'actionnaire majoritaire ", a précisé le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.