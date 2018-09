Solutions 30 : deux nouveaux contrats en France

12/09/2018 | 07:33

Solutions 30 annonce avoir signé deux contrats majeurs pour plus de 80 millions d'euros avec l'un des grands opérateurs de télécommunication européens, ainsi qu'une augmentation de sa participation dans CPCP à 76% du capital.



Le groupe a signé un contrat de 50 millions d'euros sur trois ans pour assurer le déploiement de la fibre optique dans des nouveaux foyers en France et un contrat de 32 millions sur quatre ans dans la maintenance d'installations de télécommunications.



Solutions 30 indique en outre être devenu l'actionnaire majoritaire de CPCP, société spécialisée dans le déploiement de la fibre, dans laquelle le groupe avait acquis une participation minoritaire de 48% en juin 2017.



