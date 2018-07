Solutions 30 : hausse de 51% du CA au 1er semestre

25/07/2018 | 10:21

Le groupe informatique Solutions 30 affiche un chiffre d'affaires de 176,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en progression de 51% par rapport à la même période de 2017 (+37% à périmètre constant).



'En France, la progression du chiffre d'affaires est nourrie par le dynamisme de toutes les activités, en particulier la fibre et l'énergie. A l'international, la stratégie de conquête porte ses fruits et la duplication du modèle français se poursuit', explique-t-il.



Continuant de déployer son modèle rentable à travers l'Europe, Solutions 30 poursuit en 2018 sa stratégie de développement particulièrement soutenu et confirme anticiper un nouvel exercice de croissance dynamique et rentable.



