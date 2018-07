Solutions 30 : Oddo BHF rehausse sa cible après le CA

25/07/2018 | 12:14

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Solutions 30 et rehausse son objectif de cours de 49 à 52 euros, réduisant légèrement sa prime de risque sur le dossier suite à un excellent premier semestre pour le groupe.



'Au vu de la montée en puissance des contrats en cours (avec EDF en France, et avec Vodafone et Deutsche Telekom en Allemagne) et du prochain démarrage des contrats nouvellement signés (Vodafone, Telenet, DXC...), notre scénario reste inchangé', indique l'analyste.



Pour rappel, le bureau d'études anticipe pour l'exercice 2018 un chiffre d'affaires en croissance de 57%, dont 38% organique, et un Ebitda ajusté de 8,7% cette année, un scénario qu'il qualifie lui-même de 'très prudent'.



