Solutions 30 : Oddo BHF reste à l'achat

18/11/2019 | 10:05

L'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Solutions 30, conforté par un CMD qui l'a vu réitérer son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros à moyen terme.



'Au global, nous retenons un message positif à la fois sur les perspectives de croissance et sur les marges. Nous notons un ton très positif sur la France et la Pologne compensé par un discours un peu plus prudent sur les Telécoms en Allemagne. La transition prévue des comptes en IFRS lors des résultats annuels 2019, qui permettra le transfert sur Euronext, offre, à notre sens, un catalyseur important pour rassurer la communauté financière, après l'épisode houleux de montée en puissance des shorts', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 13,50 euros sur le titre. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +23%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.