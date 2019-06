Solutions 30 : Portzamparc persiste et signe

04/06/2019 | 10:11

Portzamparc persiste et signe : le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes confirme son conseil d'achat sur Solutions 30, pris pour cible par des vendeurs à découvert. L'objectif de cours est maintenu à 15,3 euros, augurant d'une hausse potentielle de plus de 70%.



Rappelons que mi-mai, Muddy Waters a pris une position 'short' portant sur 0,50% du capital, selon un avis de l'AMF. Par la suite, le patron de Solutions 30, Gianbeppi Fortis, a acheté pour près de 100.000 euros de titres. Ce qui n'a pas empêché d'autres fonds spéculatifs, Landsowne Partners (0,88% du capital) et Ako Capital (0,61%), de prendre eux aussi des positions courtes. Bref, environ 2% du capital de Solutions 30 est maintenant 'shorté' : 'la guerre est bien déclarée', commente Portzamparc.



'Ces positions pourraient avoir contribué de manière significative à la baisse du titre au cours des dernières semaines. Selon leur point de départ (...), elles représentent en effet à elles seules entre 4,3 et 12,6% du capital échangé depuis la déclaration de prise de position de Muddy Waters le 20 mai', calculent les analystes de Portzamparc.



Cela étant, 'le management continue de démontrer sa confiance dans la société à travers des rachats de titres qui commencent à représenter des niveaux non-négligeables. La pression vendeuse s'accentue mais elle ouvre aussi l'opportunité à un squeeze', estime Portzamparc.









