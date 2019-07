Solutions 30 : Portzamparc un peu déçu, mais toujours positif

18/07/2019 | 11:51

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, a confirmé son conseil d'achat sur l'action Solutions 30, malmenée en Bourse ce midi après son point d'activité semestriel. L'objectif de cours est fixé à 15,3 euros.



Certes, les analystes attendaient un CA de 169 millions d'euros au 2ème trimestre (T2) là où le groupe d'assistance et d'installation technologique n'a enregistré 'que' 157,4 millions d'euros de facturations. La croissance publiée revient donc de 88% au T1 à 72,1% au T2 en raison d'un 'effet calendaire défavorable que nous avions probablement sous-estimé', reconnaît une note.



Cela étant, le rythme de progression demeure très soutenu et de nouveaux contrats ont été récemment annoncés. En outre, 'la bonne nouvelle de la publication provient de la génération de trésorerie qui ressort à 29,9 millions'. Selon Portzamparc, le cash flow libre opérationnel doit être de l'ordre de 25 millions d'euros sur le semestre, 'soit 7,9% du CA. Ce montant représente une nette hausse par rapport à l'exercice précédent et un niveau élevé pour le secteur', saluent les spécialistes.



Estimant 'intactes' les perspectives du groupe, Portzamparc vise toujours un CA de 675 millions d'euros cette année, après 441,8 millions en 2018.



EG







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.