Solutions 30 : l'optimisme de Portzamparc conforté

03/07/2019 | 09:53

Alors que l'actions Solution 30 prend 2,5% ce matin en Bourse après l'annonce de contrats en Allemagne, le bureau d'études Portzamparc a confirmé son conseil d'achat sur le titre. Toujours fixé à 15,3 euros, l'objectif augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 66%.



Le spécialiste du déploiement et de l'assistance technologique a remporté outre-Rhin des contrats 'importants' d'installation d'infrastructures Internet à haut débit et de compteurs électriques.



'Ces contrats s'inscrivent dans la stratégie du groupe qui consiste à dupliquer le succès français dans les télécoms et l'énergie à l'étranger. L'Allemagne représente un relais majeur dans notre scénario du fait de sa taille et la faible pénétration de la fibre et des compteurs intelligents dans ce pays. En gagnant des parts de marché auprès des OEMs locaux, Solutions 30 assure son positionnement pour les déploiements futurs', saluent les analystes.





