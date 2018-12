30 : La valeur PEA-PME de la semaine - SOLUTIONS 30 poursuit ses opérations de croissance externe en France et en Espagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 poursuit la consolidation en Europe des sociétés spécialisées dans le déploiement du très haut débit avec deux acquisitions en Espagne et une en France. Ces opérations sont bien accueillies en Bourse où l’action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies bondit de 8,79% à 8,66 euros.En Espagne, Solutions 30 a acquis Saltó Telecomunicaciones S.L., société espagnole partenaire de rang 1 de Masmovil, opérateur de télécommunication espagnol. Elle emploie 90 personnes et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros en Catalogne et dans l'Aragon. Elle est consolidée dans les comptes de Solutions 30 depuis fin octobre 2018.Il s'est également emparé de 49% du capital de Grupo Magaez Telecomunicaciones, partenaire de rang 1 de Vodafone en Espagne.Elle réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le déploiement de la fibre optique pour le compte de cet opérateur en Andalousie, l'Estrémadure ainsi qu'à Madrid et Barcelone. Cette société ne sera pas consolidée dans les comptes du groupe.En France, le groupe a racheté Sotranasa, société implantée à Perpignan qui réalisait en 2017 près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine des télécommunications et de l'énergie. Depuis 2006, la société intervient également dans le secteur de l'énergie et est notamment titulaire de contrats avec Enedis (ex ERDF) et GRDF." Les activités de Sotranasa sont complémentaires à celles de Solution 30 qui renforce ainsi sa présence dans le sud de la France. Cette opération nous permet non seulement de consolider notre positionnement auprès des opérateurs télécoms dans la fibre optique mais aussi d'élargir nos activités dans le secteur de l'énergie ", a commenté Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30.Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, a ajouté que ces acquisitions permettent également de préparer l'avenir pour capter les opportunités de croissance qui naîtront du passage à la 5G, de la multiplication des objets connectés en France et en Europe et de la transition énergétique.