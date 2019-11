SOLUTIONS 30 : dévoile une opération de croissance externe en Pologne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30, spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, annonce avoir signé ce jour l’acquisition des activités de services télécoms d’Elmo en Pologne, partenaire privilégié d’Orange dans le domaine de l’internet haut-débit. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d'euros et sera consolidé dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er janvier 2020. Avec un réseau de 620 techniciens dédiés à ses activités Télécoms, Elmo assure l’installation, le service et la maintenance de près de 900 000 accès Internet haut-débit, dans l’est et le nord-est de la Pologne.A travers cette nouvelle acquisition, le groupe poursuit son déploiement en Pologne et renforce son maillage territorial.Solutions 30 dispose désormais d'un réseau de 920 techniciens en Pologne, capable d'intervenir au nord et à l'est du territoire, dans le domaine de l'Internet haut-débit (ADSL) et très haut-débit (Fibre).