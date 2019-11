Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 a remporté auprès du principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, un contrat pour l'installation de nouveaux compteurs électriques intelligents. Ce premier appel d’offres portait sur 2,3 millions de compteurs. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a remporté environ 20 % de ce marché dont le déploiement commencera en janvier 2020 dans le Brandebourg et la Bavière.Ce succès intervient alors que le groupe avait annoncé en juillet dernier avoir été retenu en tant que partenaire d'une phase pilote portant sur l'installation de 44000 compteurs dans trois länder, le Schleswig-Holstein, le Brandebourg et la Bavière.