SOLUTIONS 30 s'offre un rebond après le coup de grisou de lundi

Solutions 30 rebondit de 4,76% à 9,575 euros après avoir dévissé de 25% hier en raison de la prise de position vendeuse du fonds activiste Muddy Waters. Ce dernier n’a toujours pas communiqué sur la raison de sa vision négative du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies. Solutions 30 a pour sa part réaffirmé hier toute sa confiance dans son activité et son modèle de croissance rentable.LCM juge que la douche froide d'hier est peut être une opportunité. Il rappelle que le recours à l'affacturage pour financer la croissance a toujours bien été mis en avant tandis que le passage aux normes comptables IFRS devrait clore définitivement le chapitre sur la lisibilité de la performance en normes luxembourgeoises. L'analyste ajoute que le groupe a déjà évoqué les principaux changements liés à ce passage et notamment une dette faciale un peu plus lourde (environ 40 millions d'euros) en raison des véhicules des techniciens.