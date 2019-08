Solutions 30 : acquisition aux Pays-Bas

28/08/2019 | 08:09

Solutions 30 annonce l'acquisition aux Pays-Bas de 51% de I-Holding bv, maison mère d'I-Projects Group qui propose une large gamme de services de proximité dans des secteurs d'activité diversifiés (télécommunications, IT, énergie, retail, sécurité).



S'appuyant sur un réseau de 130 techniciens, cette société réalise un chiffre d'affaires de près de 11 millions d'euros. Elle sera intégrée dans les comptes du groupe français avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.



'Avec 20% de foyers connectés en 2018 et un triplement du nombre d'abonnés attendus d'ici 20251, les Pays-Bas constituent une réserve de croissance significative pour le groupe alors qu'une deuxième vague de déploiement des réseaux FTTH s'amorce', explique-t-il.



