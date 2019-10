Solutions 30 : acquisition de CFC Italia

02/10/2019 | 08:58

Solutions 30 annonce l'acquisition de 70% du capital de CFC Italia, qui 'propose une gamme complète de solutions dédiées à la gestion du parc informatique des entreprises, de la reprise d'anciens matériels jusqu'à la configuration de nouveaux équipements'.



Créée en 1994 et implantée près de Milan, cette société emploie 25 personnes et réalise un chiffre d'affaires de six millions d'euros. Elle sera consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er octobre.



'Cette acquisition permet à Solutions 30 de consolider sa position sur le marché IT et de renforcer la fidélité de ses clients en leur offrant une gamme encore plus large de services, en phase avec leurs attentes', explique le Français.



