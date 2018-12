Solutions 30 : acquisitions en Espagne et en France

18/12/2018 | 14:15

Solutions 30 indique renforcer son positionnement de partenaire de référence auprès des opérateurs télécoms dans le très haut débit et le déploiement de la fibre optique en Europe, grâce à des acquisitions en Espagne et en France.



Il a ainsi acquis 100% du capital de Saltó Telecomunicaciones, société espagnole partenaire de rang 1 de Masmovil, opérateur de télécommunication espagnol, et 49% du capital de Grupo Magaez Telecomunicaciones, partenaire de rang 1 de Vodafone en Espagne.



En France, le groupe fait part de l'acquisition de 100% du capital de Sotranasa, société implantée à Perpignan qui réalisait en 2017 près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine des télécommunications et de l'énergie.



