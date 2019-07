Solutions 30 : bien orienté après des contrats en Allemagne

03/07/2019 | 14:19

Solutions 30 prend 3,2% après l'annonce de deux contrats en Allemagne, avec Unitymedia pour des infrastructures Internet à haut débit et avec le principal fournisseur d'électricité et de gaz du pays pour des compteurs électriques.



'Ces contrats s'inscrivent dans la stratégie du groupe qui consiste à dupliquer le succès français dans les télécoms et l'énergie à l'étranger', commente Portzamparc, confirmant son conseil 'achat' et son objectif de cours de 15,3 euros sur le titre.



'L'Allemagne représente un relais majeur dans notre scénario. En gagnant des parts de marché auprès des OEMs locaux, Solutions 30 assure son positionnement pour les déploiements futurs', saluent les analystes.



