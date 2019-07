Solutions 30 : deux contrats en Allemagne

03/07/2019 | 09:22

Solutions 30 annonce ce jour avoir signé deux contrats importants en Allemagne, l'un avec Unitymedia et l'autre avec le principal fournisseur d'électricité et de gaz du pays, poursuivant ainsi ses développements sur ce territoire clé.



Dans le domaine des télécommunications, Unitymedia, filiale de Liberty Global et troisième opérateur du marché, a ainsi choisi d'augmenter de 30% le volume d'activité confié au groupe français, le portant à un peu plus de 32 millions d'euros par an.



Dans le domaine de l'énergie, Solutions 30 a été retenu par le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, pour une phase pilote de déploiement de 44.000 compteurs électriques au Schleswig-Holstein, au Brandebourg et en Bavière.



