Solutions 30 : distingué par les trophées Futur40

10/07/2019 | 09:36

Solutions 30 annonce avoir reçu de RSM le prix spécial ETI, récompensant le dynamisme de cette entreprise ayant réalisé 52% de croissance moyenne sur les trois dernières années, à l'occasion de la sixième cérémonie de remise des trophées Futur40.



'Nous sommes présents dans sept pays d'Europe et notre réseau de 8000 experts techniques accompagne les plus grands groupes européens de technologie', souligne Franck d'Aloia, directeur général adjoint, chargé des intégrations de Solutions 30.



