Solutions 30 : en hausse après les trimestriels

05/11/2019 | 16:49

Le titre Solutions 30 s'affiche en hausse de +3% ce mardi, alors que Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action, après une croissance toujours soutenue.



L'objectif visé est de 15,3 euros.



La croissance organique du groupe d'assistance et de déploiement technologique était toujours très élevée au 3e trimestre, à 20%. C'est certes moins qu'au 1er semestre (+ 37%), ce que les analystes attribuent à l'effet de base défavorable d'un gros contrat démarré en juillet 2018. Sans en tenir compte, la dynamique prend de la vitesse grâce notamment à la fibre en France, qui continue de monter en puissance, et aux démarrages de contrats en Allemagne.



Portzamparc prévoit que cette tendance favorable va continuer et ajusté son estimation de CA annuel de Solutions 30 de 674 à 680 millions d'euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.