Solutions 30 : le CA sur 9 mois en hausse de +66,8%

04/11/2019 | 18:13

Solutions 30 affiche ce soir un chiffre d'affaires de 167,9 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en croissance de +46,8%.



La croissance, à périmètre constant, s'établit à +22,2%.



Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'établit à 485,6 millions, en hausse de 66,8% en données publiées et de +30,1% à périmètre constant.



'Le groupe confirme ses ambitions de croissance soutenue et rentable, avec l'objectif d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme', ajoute la société de solutions pour les nouvelles technologies.



