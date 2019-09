24/09/2019 | 18:18

Solutions 30 annonce ce soir que João Martinho et Franck d'Aloia, tous deux membres du comité exécutif Groupe et respectivement Directeur Général Adjoint, VP Energie Europe, et Directeur Général Adjoint, Chargé des Intégrations, sont nommés au directoire du groupe.



'Ils rejoignent Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, Karim Rachedi, Directeur Général et Amaury Boilot, Directeur Financier', précise Solutions 30.



