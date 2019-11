Solutions 30 : remporte un appel d'offres en Allemagne

06/11/2019 | 18:27

Le groupe Solutions 30 annonce qu'il vient de remporter auprès du principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, un contrat pour l'installation de nouveaux compteurs électriques intelligents.



'Ce premier appel d'offres portait sur 2,3 millions de compteurs. Solutions 30 a remporté environ 20% de ce marché dont le déploiement commencera en janvier 2020 dans le Brandebourg et la Bavière', explique le groupe.



