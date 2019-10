Solutions 30 : se veut rassurant quant à ses états financiers

04/10/2019 | 14:38

Le groupe Solutions 30 annonce avoir pris connaissance des récents articles de presse parus dans la section Alphaville du Financial Times, et confirme, par voie de communiqué de presse, que 'tous ses états financiers ont été audités par ses commissaires aux comptes, qui n'ont jamais émis de réserve'.



'Les états financiers de la société sont préparés en français, y compris les rapports d'audit. Ils sont disponibles dans les rapports financiers en français de la société et consultables sur son site Internet. Les traductions de ces rapports financiers ne sont faites, comme c'est de coutume, qu'à titre informatif et par commodité pour les lecteurs anglo-saxons', ajoute le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.