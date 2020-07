Solutions 30 : transfert sur Euronext Paris le 23 juillet

21/07/2020 | 15:52

Solutions 30 a annoncé lundi soir la mise à disposition de son prospectus approuvé par la CCSF, en vue de l'admission de ses actions par cotation directe sur le marché réglementé Euronext Paris d'Euronext.



Le groupe souligne que sa capitalisation boursière à la clôture du 17 juillet est de 1,4 milliard d'euros, ce qui lui permet d'intégrer le Compartiment A, et que la part du capital détenue par le public (flottant) est de 76,4%.



La radiation des actions Solutions 30 d'Euronext Growth aura lieu le 22 juillet après bourse et le début des négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris interviendra le 23 juillet. Le code ISIN restera inchangé et le code mnémonique devient S30.



