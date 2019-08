Solutions 30 : un analyste fait un point sur l'acquisition

28/08/2019 | 16:33

Les analystes de Portzamparc commentent l'acquisition néerlandaise du groupe d'assistance et de déploiement technologique Solutions 30, même si elle ne modifie pas leur scénario sur la valeur. Confirmé à 15,3 euros, l'objectif augure potentiellement d'une hausse de l'ordre de 90%.



Le groupe va en effet prendre le contrôle (à hauteur de 51%) d'I-Holding, bien placé aux Pays-Bas pour l'installation de compteurs intelligents, mais aussi de bornes de recharge de véhicules électriques. Fondée en 2013, la cible emploie 120 techniciens et réalise un CA proche de 11 millions d'euros. Elle sera intégrée à Solutions 30 en date du 1er juillet dernier.



'Le rapprochement avec Solutions 30 renforcera le positionnement de I-Holding dans la fibre aux Pays-Bas, un marché qui conserve un fort potentiel de croissance (20% de foyers connectés en 2018)', indiquent les spécialistes des 'smidcaps' dans une note de recherche.



Qualifiée d''intéressante', cette opération ne modifie pas leur scénario et après 441,8 millions d'euros en 2018, ils attendent toujours un CA 2019 de 675 millions, 'compte-tenu d'un démarrage plus lent qu'anticipé des investissements en Allemagne'.



