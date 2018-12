30 : Solutions 30 se renforce dans le Très Haut Débit et le déploiement de la fibre optique en France et en Espagne

Communiqué de presse

17 décembre 2018, 18h00

Solutions 30 se renforce dans le Très Haut Débit et le déploiement de la fibre optique en France et en Espagne

Solutions 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, renforce son positionnement de partenaire de référence auprès des plus grands opérateurs français et européens. En Espagne, le Groupe donne une nouvelle impulsion à sa dynamique de croissance dans un contexte de marché redevenu favorable. Solutions 30 a ainsi acquis 100% du capital de Saltó Telecomunicaciones S.L., société espagnole partenaire de rang 1 de Masmovil, opérateur de télécommunication espagnol, et 49% du capital de Grupo Magaez Telecomunicaciones, partenaire de rang 1 de Vodafone en Espagne. En France, le Groupe affirme son leadership grâce à l’acquisition de 100% du capital de Sotranasa, société implantée à Perpignan qui réalisait en 2017 près de 50 M€ de chiffre d’affaires dans le domaine des télécommunications et de l’énergie.

Pour Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, « Ces nouvelles acquisitions nous permettent de renforcer nos liens auprès des grands opérateurs français et internationaux dans le secteur de l’Internet Très Haut Débit et de l’Energie. Elles nous permettent également de préparer l’avenir pour capter les opportunités de croissance qui naîtront du passage à la 5G, de la transition énergétique et de la multiplication des objets connectés en France et en Europe. »

Nouvelle dynamique de croissance en Espagne

En Espagne, le Groupe renoue avec la croissance et entend désormais renforcer son positionnement auprès des grands opérateurs du pays. Cette nouvelle dynamique s’appuie sur la conquête de nouveaux marchés et sur une politique d’acquisition ciblée dans un secteur très fragmenté.

L’acquisition de Saltó Telecomunicaciones S.L permet à Solutions 30 d’enrichir son offre et de se positionner auprès de Masmovil, le 4ème opérateur du pays. Saltó Telecomunicaciones S.L emploie 90 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€ en Catalogne et dans l’Aragon. Elle est consolidée dans les comptes de Solutions 30 depuis fin octobre 2018.

En prenant une participation minoritaire au capital de Grupo Magaez Telecomunicaciones, Solutions 30 s’engage aux côtés d’une structure qui réalise 2 M€ de chiffre d’affaires dans le déploiement de la fibre optique pour le compte de Vodafone en Andalousie, l'Estrémadure ainsi qu’à Madrid et Barcelone. Cette société ne sera pas consolidée dans les comptes du Groupe.

Poursuite de la consolidation du marché en France

En France, le Groupe poursuit sa stratégie de conquête et renforce encore davantage son maillage territorial grâce à l’acquisition de 100% du capital de Sotranasa.

Créée en 1974, la société basée à Perpignan réalisait en 2017 49,2 M€ de chiffre d’affaires. Présente depuis plus de 40 ans aux côtés des principaux opérateurs télécoms et pionnière dans le déploiement de la fibre optique en France, Sotranasa est devenue un prestataire de référence des opérateurs dans le Sud-Ouest. Depuis 2006, la société intervient également dans le secteur de l’énergie et est notamment titulaire de contrats avec ENEDIS (ex ERDF) et GRDF.

« Les activités de Sotranasa sont complémentaires à celles de Solution 30 qui renforce ainsi sa présence dans le sud de la France. Cette opération nous permet non seulement de consolider notre positionnement auprès des opérateurs télécoms dans la fibre optique mais aussi d’élargir nos activités dans le secteur de l’énergie. Avec Sotranasa, Solutions 30 s’ouvre des nouvelles opportunités de développement dans le domaine porteur de la transition énergétique puisque la nouvelle filiale du Groupe a développé des relations de longue date avec les principaux opérateurs de réseaux de distribution d’énergie en France et est active dans de nombreux projets d’énergies renouvelables, » conclut Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30.

