Solutions 30 : Accélération de la croissance au 3ème trimestre 2018

Communiqué de presse

6 novembre 2018, 18h00

Accélération de la croissance au 3ème trimestre 2018

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre : +59,5%

trimestre : +59,5% Solutions 30 passe le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires par trimestre

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018.

En millions d’euros

(Chiffres non audités) 9 mois 3ème trimestre 2018 2017 Var. % 2018 2017 Var. % Total 291,1 189,0 +54,0 % 114,5 71,8 +59,5 % Dont France 185,8 120,5 +54,1 % 69,7 45,6 +53,0 % Dont International 105,3 68,5 +53,8 % 44,8 26,2 +70,9 %

Accélération de la croissance au 3ème trimestre : +59,3 %

Avec un chiffre d’affaires de 114,5 M€ au 3ème trimestre 2018, SOLUTIONS 30 a, pour la première fois, passé le cap symbolique des 100 M€ de chiffre d’affaires trimestriel. La croissance du Groupe atteint +59,5% (+17,6% à périmètre constant), sur la base de comparaisons déjà élevées en 2017.

En France, le chiffre d’affaires est de 69,7M€ au 3ème trimestre 2018, en croissance de +53,0% (+21,2% à périmètre constant). Toutes les activités du Groupe contribuent à la bonne dynamique organique, qui est renforcée par l’intégration à 100% de CPCP depuis le 1er août.

A l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 44,8 M€, en augmentation de +70,9 % (+11,4% à périmètre constant). Cette performance bénéficie des opérations de croissance externe structurantes réalisées au Benelux, à savoir la consolidation à 100% de Janssens Field Services (JFS) et de Unit-T, détenue à 70% par SOLUTIONS 30 et à 30% par le câblo-opérateur belge, Telenet. L’intégration de cette filiale se poursuit et elle devrait atteindre son rythme de croisière en novembre.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 291,1 M€, en hausse de 54,0%. SOLUTIONS 30 affiche une croissance équilibrée entre France (+54,1%) et International (53,8%), entre organique (+29,8%) et croissance externe (+24,2%).

Des perspectives confirmées de croissance rentable et durable

La bonne dynamique de ce troisième trimestre se poursuit au dernier trimestre et conforte le Groupe dans l’atteinte de ses objectifs annuels de croissance très soutenue et rentable.

A plus long terme, le Groupe continue de bénéficier de marchés structurellement porteurs et entend poursuivre le déploiement de son modèle rentable à travers l’Europe pour capter la croissance offerte par la digitalisation de l’économie. La poursuite d‘une stratégie d’acquisition ciblée constitue un levier d’accélération pour le Groupe dont l’objectif est désormais d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme.

Opérations sur titre

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Solutions 30 ont approuvé la division par quatre de la valeur nominale de l’action Solutions 30. A l’issue de cette opération, qui vise à accroître l’accessibilité et la liquidité du titre, le capital de la Société sera composé de 96 719 248 actions de 0,1275 Euro de valeur nominale.

Comme indiqué dans le communiqué du 31 octobre dernier, la radiation des actions anciennes (code ISIN : FR0013188844) et la cotation des actions nouvelles (code ISIN : FR0013379484) interviendront le 7 novembre. La livraison des actions nouvelles sera effectuée le 9 novembre.

Par ailleurs et comme indiqué dans le communiqué du 24 septembre dernier, le Directoire va procéder le 9 novembre prochain à l’attribution, à 14 membres de la Direction Générale de SOLUTIONS 30, de

7 338 144 bons de souscription d’actions, immédiatement exerçables, entrainant la création du même nombre d’actions. Le capital de SOLUTIONS 30 sera alors composé de 104 057 392 actions.

Prochains rendez-vous :

28 janvier 2019 Chiffre d’affaires 2018

24 avril 2019 Résultats annuels 2018

25 avril 2019 14h30 : réunion Investisseurs (en Français)

17h : conférence téléphonique Investisseurs (en anglais)

(*) Publication, après bourse à 18h.

A propos de Solutions 30

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 6.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 24 179 812 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013188844 devenant le 7 novembre FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 devenant le 7 novembre FR0013379484 – code 30L2)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contacts - Solutions 30

SOLUTIONS 30 EDIFICE COMMUNICATION Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 | nezha.calligaro@solutions30.com 06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com

GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs 01 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com



Pièce jointe